Startup gauloise de la VoiceTech, Vivoka résiste encore et toujours aux envahisseurs américains avec ses technologies vocales embarquées. Son SDK « Voice Development Kit » s’affiche comme la solution la plus rapide et la plus simple pour créer des assistants vocaux embarqués.

Ce kit de développement se destine notamment aux entreprises qui souhaitent intégrer des interfaces vocales à leurs services ou à leurs solutions métiers. Il anime les solutions d’entreprises dans le domaine de l’IoT, de la robotique, de l’industrie 4.0, de l’aérospatial mais aussi de l’électronique grand public. Doté d’une interface graphique facile à utiliser, il cherche à éliminer la complexité des projets vocaux afin de permettre une large adoption de la voix dans toutes les interactions homme-machine.

Jusqu’ici, la solution de Vivoka se focalisait essentiellement sur la reconnaissance de la voix. Pour proposer un VDK (Voice Development Kit) plus complet et universel, l’éditeur annonce la signature d’un partenariat avec ReadSpeaker l’un des plus grands spécialistes de la synthèse vocale (TTS, Text-To-Speech). ReadSpeaker propose une solution VoiceLab boostée à l’IA. Claires et expressives, ses 110 voix de synthèse, dans 35 langues, sont alimentées par les réseaux neuronaux profonds afin de permettre une lecture vocale fluide et réaliste. À l’image de Spotify, de nombreuses entreprises utilisent déjà cette solution pour proposer des modes d’interaction plus impactants avec leurs services, applications, dispositifs ou contenus.

L’intégration de ReadSpeaker au sein du VDK Vivoka permet à la startup française d’enrichir son kit de développement de voix de synthèse personnalisées pour enrichir les interactions en langage naturel au sein des solutions embarquées.

« Chez Vivoka, nous croyons vraiment en un monde où la voix n’est pas seulement quelque chose dont les humains sont capables. Nous sommes convaincus que les interactions entre les utilisateurs et les produits ou services vont changer, grâce à des solutions comme la synthèse vocale de ReadSpeaker qui sont capables d’humaniser les interactions. Ce partenariat marque le début de nouvelles possibilités pour nos clients », explique William Simonin, PDG et co-fondateur de Vivoka.