Le cloud a totalement bouleversé la façon dont les entreprises pensent et conçoivent leur plan de continuité d’activité ou de reprise d’activité. Selon IDC, les solutions DRaaS (Disaster Recovery as a Service) constituent le segment des protections de données qui connaît la plus forte croissance. Un marché évalué à 4,5 milliards de dollars.

En matière de DRaaS, VMware propose une offre « SRM » (Site Recovery Management) dont l’approche est un peu trop classique pour être perçue comme une vraie solution DRaaS. Car SRM n’a pas été pensé comme une offre cloud à l’origine. C’est à la base une solution qui automatise et orchestre le processus de basculement d’un site primaire VMware vers un site secondaire VMware en cas de défaillance de votre site principal. Mais avec l’offre VMware Cloud on AWS, il devenait effectivement possible de basculer vers un site secondaire hébergé dans le cloud (uniquement celui d’AWS et uniquement dans un mode actif/actif).

En annonçant aujourd’hui l’acquisition de Datrium et de son offre DRaaS « On-Demand Failproof DR », VMware acquiert une solution beaucoup plus moderne mais aussi bien plus économique à implémenter. L’objectif à terme est d’étendre le portfolio de solutions hybrides de VMware et aider Datrium à étendre sa technologie à d’autres Cloud qu’AWS.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.