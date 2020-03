VMware clôt son quatrième trimestre fiscal 2020 avec 3,1 milliards de dollars de chiffre d’affaire (en hausse de 11,4% par rapport à Q4 2019).

Le chiffre d’affaires annuel dépasse pour la première fois de son histoire la barre symbolique des 10 milliards de dollars et atteint 10,81 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année précédente.

Des chiffres très positifs qui surpassent les objectifs avancés par VMware mais qui se révèlent un peu en dessous des attentes des analystes financiers.

Pourtant le résultat net annuel s’élève à 6,41 milliards de dollars (soit un bénéfice dilué de $15,08 par action) contre « seulement » 1,65 milliards de dollars en 2019, ce qui aurait dû réjouir les marchés.

Autre résultat très satisfaisant, les revenus issus des offres par abonnement et SaaS augmentent de 52 % par rapport à l’année dernière et représentent 18 % du chiffre d’affaires enregistré sur le quatrième trimestre démontrant que l’entreprise a réussi à moderniser ses modèles et convaincre ses clients autour de sa nouvelle vision plus orientée vers les apps et vers kubernetes.

L’entreprise sur laquelle repose tant de nos infrastructures informatiques se porte donc plutôt comme un charme malgré la concurrence du cloud et celle des pionniers de l’hyperconvergence comme Nutanix.

« Pour la première fois de son histoire, VMware affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars et poursuit sa croissance à deux chiffres », se réjouit Pat Gelsinger, CEO de VMware. « Nos résultats prouvent la puissance de notre riche portefeuille et la validité de notre stratégie, qui continue de trouver un écho favorable auprès de nos clients ».