Le spécialiste de la virtualisation, passé dans le giron de Dell en 2016, annonce son intention de racheter, à des conditions non précisées, Nyansa.

La startup californienne propose la plateforme AIOPs Voyance, des outils exploitant l’intelligence artificielle pour l’analyse des réseaux, la sécurisation de l’Internet des objets et la performance des applications. 3 types d’utilisations qui intéressent de plus en plus les entreprises et les industries.

L’opération devrait être bouclée dans le courant du 1er trimestre de l’année prochaine, les discussions sont donc loin d’être achevées.

L’offre Nyansa Voyance viendrait compléter la suite VMWare SD-Wan by VeloCloud et ainsi étoffer les solutions de WVMWare dans les domaines des réseaux locaux et des connexions WiFi. Fondée il y a 6 années, Nyansa revendique plus de 20 millions de postes, dont une partie chez des grands comptes comme Tesla, Uber ou encore GE Healthcare, répartis sur plusieurs milliers de sites, auxquels elle apporte des possibilités de surveillance du trafic et des incidents aux entreprises.

Pour le Vice Président et General Manager de VeloCloud, Nyansa est une alternative éprouvée qui pallie aux défaut et manques des solutions de certains autres vendeurs.