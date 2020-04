Toujours en confinement Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous propos de retrouver comme chaque semaine, InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passent en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Ills reviennent sur les annonces de VmWare dans le SDWAN, une étude sur la non-utilisation d’Office 365, la signification de l’arrivée d’une nouvelle direction chez IBM, un rapport de Balckberry sur les pratiques chinoises dans le domaine de la cybersécurité, une levée de fond pour Cohesity et toujours le Coronavirus avec ses conséquences sur le secteur IT.

En Bref

00:45 VMware annonce VCN 2020 et NSX-T 3.0

03:18 Office 365 : quand les entreprises sous-exploitent les licences

05:47 La nouvelle direction d’IBM s’engage dans la bataille du cloud hybride

09:11 Rapport BlackBerry : La Chine lancerait des attaques APT depuis une dizaine d’années

11:08 Cohesity réalise une levée de fonds (Série E) de 250 millions de dollars

Le dossier de la semaine



12:30 Autour du Coronavirus évidemment

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

19:09 Développement d’une application de tracking du Coronavirus, l’Europe plus efficace que les US ?