En annonçant le rachat de Carbon Black en 2019, VMware affichait de nouvelles intentions en matière de sécurisation des infrastructures avec une approche globale allant de la sécurisation des endpoints à celle de l’hyperviseur, des VMs et des containers.

Pour parfaire cette approche globale, VMware annonce cette semaine l’acquisition d’un autre acteur du marché de la sécurité afin de renforcer encore les défenses au cœur même du réseau. En s’emparant de Lastline, VMware récupère des compétences et des technologies à même de venir renforcer les capacités défensives de VMware NSX. La solution SDN dispose déjà d’une totale visibilité sur le trafic réseau. Avec cette acquisition, elle va pouvoir s’enrichir de fonctions d’analyses boostées à l’IA des menaces réseaux et des comportements, spécialités de Lastline.

L’objectif pour VMware est d’étendre les surveillances déjà offertes par Carbon Black pour bénéficier d’une vue plus globale de l’infrastructure et du fonctionnement des applications pour affiner la compréhension des contextes et la détection des signaux faibles.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.