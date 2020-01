Avec plus de 60 années d’existence, 13,5 millions d’euros de facturation annuelle et une équipe de 80 collaborateurs, Itac fait partie des acteurs de référence sur le marché de l’intégration télécom pour les PMEs et grands comptes.

Pour Voip Telecom, absorber un tel acteur va au-delà de la croissance externe. Cette acquisition lui permet de s’imposer comme l’un des tous premiers acteurs indépendants du marché des télécoms pour les entreprises, un marché toujours en pleine mutation et qui devrait à nouveau connaître quelques bouleversements avec l’arrivée de la 5G.

Rappelons que Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée dans le cloud.

Cette acquisition vient fortement renforcer Voip Telecom, par :

– L’addition de 2 500 clients, dont certains grands comptes nationaux prestigieux.

– Une équipe très reconnue d’experts et de techniciens sur les technologies de communication unifiée.

– Un savoir-faire terrain de déploiement et de réalisation de chantiers.

Avec le rachat d’Itac, Voip Telecom va clôturer 2019 à 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, une base de 10 000 clients grands comptes, entités publiques, ETIs / PMEs, et un effectif de 380 personnes.

Pour William Binet (Président du groupe), « ce rapprochement permet d’accélérer notre stratégie de transformation du marché : Voip Telecom va pouvoir proposer à la base de clients Itac ses solutions opérateurs, offrant tous les nouveaux usages de la communication unifiée. »