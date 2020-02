Il suffit d’écouter l’actualité dès aujourd’hui pour voir comment les piratages et autres cyber- menaces font des ravages dans les entreprises du monde entier.

Ce que vous ne savez peut- être pas, c’est que 84 % des failles de sécurité exploitent les vulnérabilités au niveau de la couche applicative.1 Et, bien que la sécurité devienne une priorité plus élevée, dans de nombreuses entreprises, on ne s’en préoccupe qu’après coup. Un quart des personnes interrogées déclarent que leur programme de sécurité des applications ne couvre que 1 à 25 % de leurs applications. Près de 79 % des applications contiennent au moins une vulnérabilité critique ou élevée.

Bien que les statistiques soient stupéfiantes, la sensibilisation à la sécurité des applications augmente. Mais cela arrive également à un moment où les développeurs sont soumis à une pression considérable pour créer de nouvelles applications plus performantes, plus rapidement que jamais. Par conséquent, les équipes de développement se tournent vers des processus plus agiles et des DevOps pour rationaliser da- vantage les workflows et réduire les délais de commercialisation. Cela oblige également les entreprises à envisager une nouvelle approche du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), un nouveau SDLC qui examine globalement le processus de développement logiciel et intègre les tests de sécurité du début à la fin.

Ce livre blanc Intégrer la sécurité des applications dans l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel vous propose de comprendre comment Micro Focus avec la suite de produits de sécurité des applications Fortify vous permet d’intègrer une protection de bout en bout.