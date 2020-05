Le développement du télétravail ne concerne pas que les grandes entreprises, mais elles, au moins, sont généralement équipées des logiciels appropriés pour gérer les accès distants. Et elles ont des équipes spécialisées de sécurité et de support, même si ponctuellement débordées. Ce qui n’est souvent pas le cas des petites entreprises, alors que leurs collaborateurs aussi travaillent à distance.

Wallix se positionne sur ce marché en leur proposant une solution Trusteleme, une nouvelle offre de gestion des identités et des accès en « as-a+service ». Autrement dit, Trustelement est une solution « IDaaS » en full SaaS qui ambitionne de fournir aux petites et moyennes entreprises une solution ultra simple pour à la fois rendre flexible et agile leur organisation du travail.

En se connectant via le portail de l’entreprise, sécurisé via Trustelem, les utilisateurs accèdent à une page personnelle qui fédèrent l’accès aux différentes applications avec un seul portail unifié accessible par Internet. La solution procure ainsi un accès aux différentes applications en Single Sign On avec une authentification multi facteurs..Le portail leur offre également la possibilité de changer leur mot de passe sans faire appel au service concerné. Des outils d’administration quotidienne sont fournis pour les services informatiques afin de paramétrer les applications et superviser les identités et les accès.

La plateforme conçue par Wallix est hébergée et opérée par un fournisseur de Cloud de confiance européen, sans plus de précisions pour l’instant, afin de garantir la souveraineté et la sécurité des données des clients. La commercialisation de l’offre sera faite par le réseau de revendeurs et d’intégrateurs, sous la houlette de Kristine Kirchner nommée VP de développement commercial identité.