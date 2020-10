Wavesoft soutient ses clients en ces temps de crise sanitaire et économique et continue de mettre à disposition son CRM collaboratif à un tarif ultra compétitif : 1 licence gratuite et les 5 suivantes à moitié prix.

L’objectif principal étant de faire découvrir à une plus large audience son logiciel CRM collaboratif et les bénéfices d’une telle solution au quotidien. La solution Wavesoft aide ainsi les PME et ETI à maintenir et même renforcer leur activité en cette période compliquée et à rester performantes dans leur relation client. Avec Wavesoft CRM, les équipes partagent en temps réel la bonne donnée avec les bonnes personnes au sein de l’entreprise. Grâce à la possibilité de synchroniser ses contacts et les agendas avec les outils digitaux et de disposer d’une visibilité immédiate sur l’activité commerciale, les collaborateurs même distants sont mieux armées pour garder le contact avec leurs clients.

L’opération lancée au moment du confinement de mars, et qui passe par le réseau de revendeurs, est ainsi prolongée jusqu’à la fin de l’année.

Philipe Villain, PDG, précise : « La crise a mis en en exergue la nécessité d’une part pour les entreprises d’être résolument plus réactives et plus digitales en période tendue et d’autre part, d’être capable de déployer un environnement de travail adapté aux nouveaux enjeux du digital ».