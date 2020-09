Waycom propose désormais à ses clients massivement multisites une nouvelle solution Remote Office Branch Office (ROBO) s’appuyant sur la plateforme ROBO de Nutanix.

Au départ, Waycom cherchait une technologie d’Edge Computing pour assembler une offre qui permette à ses clients de conserver certains traitements en local. Certains d’entre eux comme les chaînes de magasins, ont des milliers de sites à équiper. Waycom cherchait donc non seulement une solution simple à déployer et à administrer à distance mais également une solution avec un modèle de licence souple et intelligent. D’où le choix d’utiliser la plateforme ROBO de Nutanix comme fondation de cette nouvelle offre.

Cette plateforme ROBO solutionne les problèmes de déconnexions, de débits, d’anomalies ou de latence que Waycom déplorait précédemment sur certains projets, même architecturés avec des liens redondants.

L’adoption de la solution Nutanix, bâtie sur des matériels Lenovo, a rapidement démontré qu’elle répondait aux attentes au niveau de la simplicité d’installation et d’administration, bénéfique pour les équipes de Waycom.

Frédéric Deletang, DA du groupe Waycom, se félicite : « Avec Nutanix, nous disposons d’une solution clé en main, donc plus économique à installer et à administrer, ainsi que d’un modèle de facturation à la VM plus adapté aux problématiques du edge, le client gagne aussi considérablement en simplicité et peut donc prendre en charge les premiers niveaux d’administration, ce qui accroît encore la compétitivité de notre offre ».