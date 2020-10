Avis de naissance dans l’EDI : Weexa, nouvelle entité issue du rapprochement de EDI Xperts et de Eumatech, se présente comme un spécialiste de la digitalisation des flux B2B.

L’entreprise veut intervenir sur l’intégralité de la chaîne de valeur se positionne sur les marchés du conseil opérationnel, du pilotage, de l’intégration et du support en s’appuyant sur des partenariats noués avec les principaux éditeurs internationaux du secteur. Cette diversité lui permet d’adresser différents marchés verticaux comme le retail, l’automobile, la santé, la logistique ou encore le transport.

Grâce à ses implantations en France, Turquie, République Tchèque, Hongrie, Maroc, Royaume Uni, Japon et Thaïlande, l’entreprise peut accompagner les entreprises internationales. Une implantation est programmée prochainement aux USA.

Jérôme Fleury, président de Weexa, explique que « nous intégrons une large gamme de solutions nous permettant d’industrialiser la dématérialisation de dizaines de milliers d’échanges quotidiens pour des grands groupes. Mais nous sommes également capables de mettre en place des portails B2B en mode SaaS pour des PME/PMI gérant relativement peu de volumes… Nous sommes aujourd’hui le seul acteur spécialisé à gérer l’intégration de flux B2B de bout en bout ».

Pour rappel, Weexa est le résultat du rapprochement entre les groupes EDI Xperts (entreprise spécialisée dans l’intégration de données, fondée en 2009 par Pablo Cardoso et Tan Nguyen) et Eumatech (spécialisée dans le pilotage de flux d’information, fondée en 2002 par Jérôme Fleury, Laurent Leboisne et Malik Touimi Benjelloun).