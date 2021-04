Startup toulousaine, Wemet propose des cartes de visites originales et de ‘nouvelle génération’ : elles sont en effet en bois et sont compatibles NFC.

Réinventer la carte de visite à l’heure où le monde commence à se déconfiner et se prépare progressivement à renouer avec les rencontres physiques et les séminaires… Voilà une idée qui tombe à point nommé.

Composée d’une base de bois, qui sera gravée au laser (monochrome uniquement donc) avec les informations d’identification pouvant intégrer un logo, la carte next gen WeCard imaginée par Wemet est unique, connectée, personnalisable, adaptée à un monde Covid et éco-responsable! Car, selon certaines études, 10 milliards de cartes de visites seraient produites chaque année dans le monde et 8 milliards seraient jetées dès la première semaine ! Alors n’avoir qu’une seule carte que l’on peut aisément partager par un simple geste grâce aux technologies numériques permet de concilier convivialité, tradition et comportement ‘green’…

La WeCard de Wemet intègr en effet une antenne RFID, ce qui la rend lisible par n’importe quel smartphone récent. Un QRCode est également inséré qui peut être lu par n’importe quel APN de smartphone, tablette ou PC portable.

Il suffit d’approcher la WeCard du smartphone de votre interlocuteur et la fiche contact se créé en moins de 5 secondes automatiquement !

La WeCard est également 100% COVID compatible puisque l’échange se fait sans-contact et dans le respect des gestes barrières.

Commandée en ligne, avec évidemment le remplissage d’un formulaire, pour la modique somme de 35 euros HT, la carte est adressée directement à son titulaire par voie postale après fabrication.

Selon la startup, adopter une WeCard permettrait de réaliser jusqu’à 200 euros d’économies par an et par collaborateur.

D’autres versions à base de PVC sont également proposées, dans différentes finitions.