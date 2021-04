La mise à jour « mai 2021 », nommée 21H1, de Windows 10 est bien pauvre en nouveautés. L’accalmie avant la révolution visuelle attendue pour la « 21H2 » ?

Windows 10 « 21H1 » est officiellement RTM et disponible depuis aujourd’hui (29 avril) pour les Windows Insiders ayant opté pour l’option « canal bêta » ou l’option « canal préversion ». Elle commencera à être progressivement déployée aux 1,3 milliard d’utilisateurs Windows 10 dans quelques jours.

C’est une mise à jour vraiment mineure pour les entreprises comme pour les utilisateurs. Microsoft semble s’être offert une pause pour fiabiliser le système et préparer le terrain à des nouveautés bien plus visibles pour la mise à jour d’automne « 21H2 ». Celle-ci devrait en effet s’accompagner d’un relooking majeur de l’interface de Windows, un projet connu sous le nom de « Sun Valley ». Le Windows Store devrait aussi être profondément remanié.

En attendant, cette version « 21H1 » n’apporte réellement que quatre nouveautés dont deux orientées entreprises :

– L’introduction d’un widget « News and Interests » sur la barre des tâches. Mais cette option n’est pour l’instant pas disponible en France. Elle devrait l’être un peu plus tard dans l’année.

– Le support des caméras multiples dans Windows Hello. Pour les besoins du télétravail, certains utilisateurs ont ajouté une seconde caméra externe à leur PC portable. Jusqu’ici, seule la Webcam intégrée pouvait servir à l’authentification Windows Hello. Avec « 21H1 », l’utilisateur peut sélectionner quelle Webcam servira par défaut à s’authentifier.

– Windows Defender Application Guard, le bouclier qui permet de lancer Edge dans une bulle protectrice et isolée du reste du système, a été optimisé afin d’accélérer certains scénarios comme l’ouverture de documents (jusqu’ici parfois très ralentie par cette protection).

– Des améliorations ont été apportées au Group Policy Service dans Windows Management Instrumentation (WMI) : autrefois les changements apportés aux politiques de sécurité pouvaient mettre du temps à se propager notamment sur les machines distantes. La multiplication des scénarios de télétravail a encouragé Microsoft à revisiter et optimiser cette fonctionnalité pour en accélérer le mécanisme.

Comme à chaque mise à jour, il est probable que l’on voit surgir ici et là des papiers et messages relatant plantages et incompatibilités. Mais, au final, le processus de déploiement est plutôt bien maîtrisé par Microsoft. Les postes personnels sont mis à jour avant ceux des entreprises et les déploiements sont surveillés et progressifs. Si les incidents demeurent, l’approche générale fonctionne bien puisque selon AdDuplex, la quasi-totalité du parc Windows 10 est équipé d’une version toujours supportée du système et que 80% des PC tournent sur l’une des deux mises à jour de 2020. Autrement dit, les mécanismes de mise à jour permettent désormais à Microsoft de disposer d’un parc de machines Windows 10 installées plutôt bien à jour ce qui n’avait jamais été le cas avec les éditions précédentes de Windows.