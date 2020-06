Le confinement est derrière nous et c’est désormais la reprise avec InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passe en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Comme chaque lundi Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous proposent de retrouver les principales annonces de la semaine, la mise à jour de Windows 10, Google Cloud qui s’installe en France, des records de vitesses avec la fibre, OVHCloud qui positionne sa marketplace en alternative à AWS, Azure, La plateforme indienne Jio, Easyjet qui fait face aux conséquences financières de son hack et bien sur la reprise après le déconfinement.

Bonne visualisation !

En Bref :

00:54 Microsoft active la mise à jour Mai 2020 de Windows 10 : 2004 »

04:59 Google Cloud prépare le déploiement de la région France

07:33 Nouveaux Records de vitesse : 44,2 Tbps en fibre et 4,7 Gbps en 5G !

10:16 OVHcloud Marketplace, une alternative pour les éditeurs SaaS et PaaS

12:26 Microsoft négocie pour prendre une participation de 2 milliards dans la plateforme indienne Jio

Le dossier de la semaine

14:28 Autour du déconfinement et de la reprise

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

21:44 EasyJet : action collective pour un montant de plus de 20 milliards d’euros contre la compagnie aérienne