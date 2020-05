La première des deux mises à jour officielles de Windows 10 attendues en 2020 est officiellement diffusée par Microsoft depuis mercredi soir. Les entreprises peuvent désormais commencer à travailler à son déploiement et profiter des améliorations apportées au système notamment en matière de sécurité et de support de Linux.

La fusée SpaceX qui devait redonner son autonomie de lancement de spationautes aux américains n’a pas décollé en raison de conditions météo défavorables. Mais le mauvais temps sur la Floride n’a pas empêché le décollage de la nouvelle mise à jour de Windows 10. Microsoft a en effet officialisé hier soir la disponibilité de la première mise à jour annuelle de Windows 10. Rappelons que le système d’exploitation connaît deux mises à niveau importantes par an, une vers avril-mai et une autre vers octobre.

Cette mise à jour « 2004 », aussi connue sous le nom de « 20H1 », était attendue depuis plusieurs semaines. Microsoft a pris son temps pour peaufiner sa copie, sachant que fonctionnellement parlant, la version est prête depuis la fin 2019.

Cette mise à jour va, comme à chaque fois, être déployée progressivement au milliard de machines sous Windows 10. Les utilisateurs peuvent forcer l’update de leur machine en allant dans les paramètres du système, puis dans « Mise à jour et sécurité », et cliquant sur « Rechercher des mises à jour ». Toutefois, la disponibilité du téléchargement n’apparaîtra que sur les configurations validées par Microsoft et ne souffrant pas d’incompatibilités non encore résolues notamment sur les pilotes.

Une version mineure pour le grand public

Pour le grand public, cette nouvelle version n’apporte pas grand-chose de nouveau. Microsoft depuis quelques mois ne cherche plus à multiplier les fonctionnalités multimédias plus ou moins inutiles et se focalise sur la fiabilisation du système, les fonctionnalités les plus productives et la préparation des évolutions à venir des couches basses du système (Project Reunion, Windows 10X, etc.).

Ainsi cette version « 2004 » détache Cortana de la barre des tâches (tout en offrant une nouvelle interface Bot orientée à Cortana), accélère et simplifie les connexions Bluetooth, permet de nommer les bureaux (pour ceux qui utilisent la fonction de bureaux virtuels) et propose plusieurs améliorations sur la Xbox Game Bar (qui apparaît en appuyant sur Windows+G durant les jeux) avec notamment le support de Widgets et de nouvelles personnalisations. Deux éléments les plus anciens du système, la calculatrice et bloc-notes (notepad) voient apparaître quelques améliorations comme la possibilité de garder la calculette au-dessus de toutes les fenêtres ou encore des améliorations dans la recherche de Notepad et une fonction de zoom sur le texte.

Finalement, c’est probablement dans l’application « Mon téléphone » que les utilisateurs verront les principaux gains. Elle permet de tracer des ponts entre Windows et les smartphones (principalement Android). L’application permettait déjà d’accéder au contenu des smartphones, de simplifier les transferts de fichier et de répondre aux SMS depuis le PC. Désormais, elle permet d’appeler et de répondre aux appels depuis le PC sans prendre en main son smartphone !

Une accessibilité retravaillée

Les principales améliorations visibles du système sont à chercher du côté des fonctions d’accessibilité qui permettent aux personnes handicapées de maîtriser le système selon leurs déficiences. Ainsi le narrateur, qui décrit aux malvoyants ce qui se passe à l’écran a été amélioré avec des fonctions pour lire automatiquement les emails ou résumer le contenu d’une page Web. Le contrôle de la souris et de Windows avec les yeux (par lecture des pupilles) a également été amélioré (pour les handicapés dans l’incapacité de contrôler une souris et un clavier).

Pas mal de nouveautés pour les entreprises

Les autres améliorations de cette version 2004 sont davantage destinées aux IT et aux développeurs. La plus importante de toutes les nouveautés est l’introduction de WSL 2. Windows Subsystem for Linux est la technologie qui permet aux développeurs et IT de lancer des applications Linux en ligne de commandes. WSL2 n’utilise plus le système de conversion des appels Kernel mais implémente un vrai Linux compact embarqué dans une micro VM. Cette évolution offre des performances supérieures mais permettra également dans quelques mois de supporter les GPU et les applications graphiques de Linux sous Windows. Par ailleurs, avec WSL2, Linux est désormais supporté sur les versions ARM64 de Windows et donc sur la Surface Pro X.

Parallèlement à WSL2, la version 2004 de Windows 10 est aussi particulièrement adaptée à l’usage de Windows Terminal 1.0 et son accès multi-onglet aux différents Shell de commandes installés.

Ce changement d’architecture de WSL ne change rien aux distributions Linux disponibles sous Windows. On y retrouve Ubuntu, Debian, openSUSE, Kali Linux, Pengwin et Alpine WSL.

Autre point important, Windows 10 « 2004 » apporte plusieurs améliorations du côté des sécurités du système. Windows Hello a encore été amélioré pour limiter encore un peu plus les scénarios obligeant les utilisateurs à saisir un mot de passe. Désormais Windows 10 peut s’utiliser entièrement en biométrie sans aucune saisie de mots de passe. De même Application Guard a été étendu pour supporter le nouveau Edge (basé sur Chromium) et éviter l’impact des menaces Web sur le système.

Enfin, Microsoft a amélioré plusieurs fonctionnalités pour optimiser et simplifier le déploiement de machines Windows 10 dans l’entreprise que ce soit au niveau du mécanisme d’autoinstallation « Windows Autopilot » ou des contrôles de l’exécution des mises à jour depuis Intune. Elles sont décrites dans un billet de blog.

On notera au passage que le processus de mise à jour d’un Windows 10 a été considérablement accéléré. Là où il fallait 80 minutes et plusieurs reboots pour mettre à jour certaines configurations chargées, il n’en faut plus désormais que 16 et un seul reboot!

Autre nouveauté très pratique, il est désormais possible de réinstaller Windows 10 ou de réinitialiser sa configuration depuis le cloud sans avoir à générer de clé USB contenant les fichiers d’installation.

On sait déjà que la version « 20H2 » sera une mise à jour encore plus mineure. Tellement mineure d’ailleurs, que les Windows Insiders en mode « Fast Update » (ceux qui veulent suivre au quotidien les évolutions des bêtas versions de Windows 10) ne les verront pas passer, Microsoft ayant choisi d’exploiter ces bêta-testeurs pour tester Windows 10 « 21H1 » qui partagera une bonne partie de son architecture avec le futur « Windows 10X ».