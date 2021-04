Grâce à la nouvelle version de Parallels Desktop, spécifiquement réécrite pour les processeurs M1 d’Apple, il est désormais possible d’exécuter Windows 10 on ARM et les distributions ARM de Linux sur les nouveaux Mac…

Parallels annonce la disponibilité de Parallels Desktop 16.5, son logiciel de virtualisation désormais réécrit en code M1 natif. Cette version n’a pas vocation à permettre, sous les machines M1, d’exécuter des systèmes Intel et notamment les versions x64 de Windows 10. En revanche, elle permet sur les nouveaux Mac M1 d’exécuter d’autres environnements systèmes ARM à l’instar de Windows 10 on ARM (disponible via le programme Windows Insiders) ou encore des distributions Linux ARM.

Et, si l’on en croit l’éditeur, les performances sont clairement au rendez-vous :

– Les VM Windows 10 on ARM sur les MacBook Air M1 se montrent 30% plus véloces que les VM Windows 10 exécutées sur un Macbook Pro en Core i9 !!!!

– Les jeux et applications DirectX 11 sont 60% plus performants sur les Mac M1 que sur les MacBook Pro animés par un GPU Radeon Pro 555X !

– Parallels Desktop M1 consomme 2,5 fois moins d’énergie que son équivalent s’exécutant sur des MacBook Air en version Intel.

Voilà donc une nouvelle preuve de l’étonnante vélocité et des capacités des processeurs M1 et du bien-fondé de la décision d’Apple.

Mais une telle virtualisation de Windows on ARM sur des machines largement accessibles et appréciées des développeurs ne peut qu’être bénéfique à Microsoft et à l’écosystème Windows sur ARM : elle devrait en effet simplifier la tâche des éditeurs en leur permettant d’accéder à des machines ARM sous Windows plus accessibles et universelles que la Surface Pro X pour porter plus aisément et plus rapidement leurs codes Windows Intel en ARM.

Une façon inespérée pour Microsoft de briser le cercle vicieux : tant qu’il n’y a pas d’applications ARM pour Windows, il n’y aura pas d’utilisateurs pour Windows 10 on ARM et tant qu’il n’y aura pas d’utilisateurs pour Windows on ARM, il n’y aura pas de machines ni d’applications ARM pour Windows…

NB:

* Parallels continue bien évidemment de proposer une version x64 de Parallels Desktop 16 pour les Mac en processeurs Intel. Celle-ci permet notamment de virtualiser Windows 10 x64.

* La virtualisation de Windows 10 on ARM « Insiders » n’est pas destinée à un usage en production en entreprise mais s’avère tout à fait appropriée aux tests et et aux portages des applications Intel sous processeurs ARM.