1ère édition post-confinement d’InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passe en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Comme chaque lundi Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous proposent de retrouver les principales annonces de la semaine, le retour de windows10X, les nouvelles baie de stockage DEll-EMC, les annonces d’IBM à l’occasion de Think Digital 2020, les acquisitions de la semaine du coté de Nvidia, Intel, NetApp et bien évidemment l’actualité autour du Covid19.

En Bref :

00:46 Windows 10X, retour à la case départ…

03:14 Avec ses baies PowerStore, Dell EMC réinvente son stockage midrange

05:58 Think Digital 2020 d’IBM : Cloud hybride, IA et Edge

08:33 Après Mellanox, Nvidia acquiert Cumulus Networks

09:49 Intel serait sur le point de racheter la start-up Moovit pour 1 milliard de dollars

11:21 NetApp acquiert CloudJumper et lance un nouveau service de VDI dans le cloud

Le dossier de la semaine

13:36 Autour du Coronavirus évidemment:

Licenciement dans la Silicon Valley Amazon & Aws se rient de la crise

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

17:42 Charrettes chez Uber