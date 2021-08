Microsoft a envoyé un email aux Windows Insiders ayant opté pour le canal Dev : si les builds jusqu’ici déployées étaient stables, les prochaines seront plus chaotiques !

Pour évaluer Windows 11 en avant-première, bien des utilisateurs et responsables informatiques ont choisi de rejoindre le programme Windows Insiders qui permet un accès anticipé au nouvel OS de Microsoft.

Pour rappel, le programme Windows Insiders comporte normalement trois niveaux :

– Le Canal Dev : pour accéder aux toutes dernières Build à peine testées par Microsoft et terrain d’expérimentation pour les développeurs.

– Le Canal bêta : pour découvrir en avance les nouveautés sur des builds testées par Microsoft et mises à jour par l’éditeur.

– Le Canal préversion : pour avoir un aperçu des versions quasi-finales avant que Microsoft ne les déploie à grande échelle.

Pour l’instant, Windows 11 est accessible aux seuls Windows Insiders ayant opté pour le Canal Dev (depuis la fin juin) ou pour le canal Bêta (depuis la fin juillet).

Ces dernières semaines, Microsoft a synchronisé la diffusion des previews Windows 11 sur les canaux Dev et Beta, avec des versions plutôt très stables car essentiellement basées sur les codes de Windows 10. En effet, jusqu’ici, Microsoft n’a pas encore touché aux fondations du système ce qui explique pourquoi les versions actuelles fonctionnent sur les PC dont les spécifications techniques ne répondent pas aux specs minimales annoncées.

Mais l’éditeur vient d’envoyer un email à tous les abonnés du Canal Dev pour les avertir que le système entrait désormais dans une nouvelle phase de développement. Microsoft va commencer à injecter les nouvelles fondations au cœur de l’OS. Ce qui ne manquera pas d’entraîner des incompatibilités hardware et l’apparition de nombreux bugs et instabilités.

Bien qu’il déconseille l’utilisation des builds Windows Insiders sur des PC utilisés au quotidien, l’éditeur s’est aperçu que de nombreux utilisateurs les installaient et les exploitaient intensivement sur des machines principales. Pour prévenir les mauvaises surprises, il préfère de nouveau les alerter avec un message clair : si vous utilisez Windows 11 sur votre machine principale, basculez dès aujourd’hui sur le programme « Canal Bêta ». Car « nous allons prochainement commencer à diffuser les premières véritables builds de développement ‘early development build’ de Windows 11 via le Canal Dev. Celles-ci seront beaucoup moins stables et ne seront pas alignées avec la version de Windows 11 attendue pour la fin de l’année ».

Autrement dit, le vrai code de Windows 11 (et non uniquement la partie émergée de l’iceberg comme c’est actuellement le cas) et de ses futures évolutions va apparaître sur Canal Dev de Windows Insiders. Ce dernier redevient mécaniquement un vrai terrain d’expérimentation pour Microsoft… Et comme chacun le sait, toute expérimentation peut par nature « vous exploser à la figure ». Les prochaines builds de Windows 11 sont donc exclusivement à installer sur des machines de tests sous peine de se retrouver avec des machines qui plantent fréquemment entraînant pertes de données et pertes de temps à foison… Les Windows Insiders sont prévenus…