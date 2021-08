Particulièrement maladroite dans sa communication – comme à l’accoutumé – la société Microsoft a précisé certains points restés flous quant à la compatibilité de Windows 11 avec les anciens PC. Mais les réponses ont de quoi faire grincer bien des dents.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs de Windows 10, difficile d’expliquer à tous ceux qui n’ont pas un PC de moins de 5 ans que celui-ci – bien qu’il qui fonctionne à merveille – ne pourra pas supporter la prochaine évolution du système.

Pourtant, Microsoft veut avec Windows 11 entrer dans une nouvelle ère Windows, plus fiable et plus sécurisée ce qui impose notamment de sacrifier une partie du parc existant. Une démarche forcément impopulaire à l’heure où l’on parle beaucoup de sobriété numérique et de la nécessité de prolonger la durée de vie des équipements.

Sur le papier Windows 11 ne pourra être installé que sur des PC supportant la technologie de sécurisation TPM 2.0 et équipés de processeurs Intel Core de génération 8 et au-delà ou de processeurs AMD de génération Zen 2 et au-delà ou encore de processeurs ARM dernière génération.

Récemment l’entreprise a annoncé que certains processeurs Intel Core de génération 7 (ceux utilisés par les appareils Surface Studio notamment) seraient finalement également officiellement supportés.

Ces spécifications laissent sur le carreau bien des PC achetés depuis plus de trois ans mais qui fonctionnent à merveille sur Windows 10. Dans l’esprit de Microsoft, les utilisateurs de ces machines sont invités à rester sur Windows 10 qui va encore être maintenu et évoluer sur les 5 années à venir et même bénéficier de fonctionnalités présentées avec Windows 11 (nouveau store, accélération gaming, etc.).

D’une manière générale, on peut s’attendre à ce que les DSI se conforment à cette vision, quitte à changer les PC les plus âgés pour disposer d’un parc homogène s’ils décident d’adopter Windows 11.

Mais dans les TPE et dans le grand public, bien des utilisateurs espèrent quand même trouver un moyen de basculer sur Windows 11 même si leur machine ne répond pas aux spécifications minimales de Microsoft.

Or l’éditeur vient d’annoncer que même s’il ne sera pas possible d’utiliser Windows Update pour mettre à jour son Windows 10 vers Windows 11 sur les machines non officiellement supportées, l’installation à neuf via le fichier ISO du système ne bloquera pas le processus et s’avère donc possible. Sans bidouille !

Windows 11 peut donc être installé à neuf sur à peu près n’importe quel PC… MAIS… Car il y a un « mais »… Microsoft ne garantit pas qu’ils pourront bénéficier des mises à jour y compris des mises à jour de sécurité une fois le nouveau système installé.

On notera que l’éditeur utilise une forme conditionnelle de prudence. Certains observateurs y voient une volonté de se protéger d’éventuelles poursuites juridiques. L’idée serait en fait que les utilisateurs qui installent Windows 11 sur des PC non supportés ne bénéficieront d’aucun support. Ils pourront installer les mises à jour mais devront le faire manuellement (et non via Windows Update) sans attendre de l’éditeur la moindre aide en cas de dysfonctionnement.

La logique de l’éditeur n’est pas très claire même si l’on comprend bien son dilemme et la difficulté à trouver le bon compromis. Car, si finalement des millions d’utilisateurs sur des PC non supportés décident de quand même basculer sur Windows 11, on voit mal l’éditeur ne pas leur patcher de failles critiques. Après tout Microsoft a bien été obligé de produire ces dernières années quelques patchs pour Windows XP et Windows 7 alors que les OS étaient officiellement en fin de vie.