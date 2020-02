Microsoft peut être satisfait. Son initiative « Windows as a Service » qui tend à forcer la main aux utilisateurs pour mettre à jour leur machine semble porter ses fruits.

Si l’on en croit les données du dernier rapport AdDuplex, 22,6% des PC Windows 10 ont déjà migré sur l’édition « 1909 » que Microsoft a commencé à diffuser tout doucement et progressivement depuis la mi-novembre et réellement pousser à large échelle depuis la mi-janvier ciblant particulièrement les machines restées à la version d’octobre 2018 (dite version « 1809 »).

Aujourd’hui, selon AdDuplex, 52,6% du parc serait en version « 1903 », la mise à jour diffusée depuis mai 2019. La version « 1809 » ne représenterait plus que 16,4% du parc Windows 10. Quant aux versions antérieures, qui ne sont officiellement plus supportées par Microsoft (les versions Windows 10, 10 CU, 1709 et 1803), elles représenteraient moins de 8% du parc.

Tout ceci est rassurant en termes de sécurité et de bonnes pratiques. C’est aussi une bonne nouvelle pour l’éditeur et pour les développeurs de logiciel Windows 10. Il est toujours plus sain de disposer d’un parc largement mis à jour. Cela démontre également que malgré sa mauvaise presse, la démarche « Windows as a Service » fonctionne. Certes, les incidents autour des patchs sont régulièrement relatés par la presse spécialisée. Mais, hormis quelques vrais dérapages (notamment sur la 1809), ces incidents sont plutôt des exceptions qui confirment la règle que « globalement ça marche » : en effet, la transparence que s’auto-impose Microsoft avec son « Windows Health Dashboard » met en lumière des anicroches qui seraient peut-être passées inaperçues (tout au moins si les réseaux sociaux n’existaient pas) tant elles touchent à chaque fois un nombre infinitésimal d’utilisateurs. En outre, le déploiement des mises à jours aux Windows Insiders dans un premier temps puis au grand public dans un second temps et enfin aux entreprises dans un troisième temps permet aux administrateurs de se rassurer en grande partie avant d’accepter les mises à jour sur les marchines de leur parc.

AdDuplex note que le phénomène repéré lors de la précédente étude semble à nouveau se reproduire avec la version « 1909 » : l’essentiel de la croissance repérée sur la nouvelle version (« 1909 ») provient des personnes qui effectuent une mise à niveau à partir d’un système d’exploitation ayant deux versions de retard (en l’occurrence celle d’octobre 2018) et non à la dernière version (celle de mai 2019). Ce qui confirme les informations de la presse américaine selon lesquelles Microsoft poussait en priorité la mise à jour « 1909 » sur les machines restées en « 1809 ». Logique quand on sait que le support de la « 1809 » cessera officiellement le 12 mai 2020 (pour les versions Home et Pro, les versions Éducation et Entreprise étant couvertes un an de plus).

Enfin on notera que l’étude d’AdDuplex paraît alors que Microsoft vient de mettre à disposition sur son site Windows Insider les fichiers ISO – en version preview – de la prochaine mise à jour de Windows 10 connue sous le nom « 20H1 » (et portant très probablement le numéro 2004).

Source :

AdDuplex Report for February 2020