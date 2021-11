Wirepas, spécialiste de la démocratisation de l’IoT pour les entreprises, enrichit sa suite Massive Tracking de nouvelles fonctionnalités qui permettent de fournir un inventaire rapide et compréhensif à raison de 6 000 dispositifs à la minute, sans perte de paquet et avec une localisation continue de plusieurs centaines d’appareil se trouvant dans une même zone.

Wirepas est une solution logicielle de connectivité sans abonnement, sans opérateur et sans intermédiaire qui permet de connecter de façon fiable et efficace des millions d’objets (jusqu’à 4 milliards d’objets en théorie) grâce à une technologie 5G non cellulaire!

Cette nouvelle offre constitue pour ses clients une solution fiable et à fort retour sur investissement pour le suivi d’actifs en milieux très denses.

Parmi les exemples de mises en oeuvre énoncés par l’éditeur, la gestion des opérations dans les datacenters, le suivi des palettes dans les entrepôts ou encore le contrôle et l’élevage de bétail dans les très grandes fermes …

Youssef Kamel, SVP, rappelle : « Lorsque de grandes quantités d’actifs remplissent densément un espace, il faut pouvoir les localiser de manière efficace et ce, presque en temps réel. C’est un défi récurrent, c’est difficile, et c’est ce que nous voulons résoudre ».