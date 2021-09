Xactly, spécialiste de l’IA appliquée à la performance commerciale, annonce le lancement de son framework en France afin d’aider les entreprises à passer d’une gestion manuelle des tâches à une approche automatisée.

Xactly Framework, combiné à l’offre Transform de l’éditeur, permet aux entreprises de transférer rapidement et simplement leurs processus de gestion des revenus sur Xactly en vue de les automatiser et de les optimiser. Tout en préservant les solutions déjà en œuvre au sein de la société et dans le respect des investissements déjà réalisés.

Christopher LI, VP Transformation et Innovation, précise : « En exploitant les données, et en combinant Xactly Framework avec Xactly Transform, nous introduisons des changements dans les entreprises de nos clients générant immédiatement de la valeur ajoutée et leur permettant d’enregistrer un impact positif sur leurs revenus ».