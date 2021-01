Le département de la défense américain annonce placer Xiaomi et huit autres entreprises chinoises sous surveillance et interdiction d’investissement.

Il fallait s’y attendre… Le bannissement de l’électronique Chinoise ne pouvait pas se limiter à Huawei, ses filiales et ses fournisseurs. Le département de la défense vient d’annoncer que Xiaomi, Luokong Technology, Gowin Semiconductor, Global Tone Communication, Advanced Micro-Fabrication Equipment, Comac (Commercial Aircraft Corp of China), Cnooc et quelques autres entreprises chinoises étaient désormais placés dans la liste « Investment Blacklist ». Autrement dit, les investisseurs américains ont interdiction d’investir dans ces entreprises et devront retirer les investissements qu’elles y ont déjà réalisés dans les plus brefs délais.

Huawei avait commencé à être placé dans cette liste avant de se retrouver, quelques mois plus tard, dans la plus extrémiste « Entity List » qui bannit l’entreprise chinoise du marché américain et interdit aux entreprises américaines (et aux entreprises internationales utilisant des technologies américaines) de commercer avec elle.

Pour Xiaomi, c’est un coup très dur. Le constructeur chinois a, ces derniers mois, vu ses ventes exploser, profitant du bannissement de Huawei. Les analystes s’attendaient d’ailleurs à ce que le constructeur devienne n°1 en Chine et 3eme constructeur mondial de smartphones en 2021.

Pour l’instant, Xiaomi continue – contrairement à Huawei – de pouvoir accéder aux technologies américaines telles que les processeurs Qualcomm qui équipent nombre de ses modèles et le système Google Android. Mais l’entreprise est sous surveillance et pourrait donc se retrouver elle aussi bannie à terme.

L’arrivée de l’administration Biden aux commandes des USA à partir du 20 janvier donne cependant un peu d’espoir au groupe chinois. Même si les observateurs ne s’attendent pas à un revirement majeur dans la politique commerciale entre USA et Chine, nombreux sont ceux qui estiment que la nouvelle administration cherchera à entretenir des relations internationales plus apaisées que l’administration Trump. En attendant, l’action de Xiaomi en bourse s’est effondrée. Et les consommateurs pourraient être freinés dans leurs acquisitions de technologies Xiaomi en attendant d’en savoir plus.