Yogosha, plateforme multi services de cybersécurité reposant sur une communauté de hackers d’élite et éthiques, annonce le doublement de son chiffre d’affaire en 2020 et une forte augmentation du nombre de clients, notamment parmi les OIV.

S’affirmant seul acteur européen à avoir mis en place un processus de recrutement des hackers éthiques extrêmement sélectif basé sur des tests opérationnels et orientés Affaires (seuls 15% des hackers réussissent les tests), Yogosha forme une communauté d’experts en découverte de failles d’environ 500 membres.

Ce modèle exigeant garantit aux entreprises de collaborer avec les meilleurs profils, aptes à détecter les failles les plus complexes, à remettre des rapports clairement documentés et à échanger sur les stratégies de remédiation. Grâce à cette approche, les clients des campagnes de Bug Bounty ont mesuré une baisse moyenne de 80% de leurs coûts de triage des rapports de bugs & failles.

Yogosha est l’un des pionniers français du Bug Bounty. Le service de cybersécurité a vu son chiffre d’affaires doubler en 2020 confirmant l’évolution des mentalités et le succès croissant des plateformes de Bug Bounty en Europe et en France. Le Ministère des Armées ainsi que Zadig & Voltaire comptent parmi les nouveaux clients de Yogosha qui se prévalait déjà d’avoir séduit CDiscount, Thales Digital Factory ou encore la Société Générale.

Les hackers éthiques séduisent de plus en plus les entreprises à l’heure où la cybersécurité des entreprises n’a jamais été mise à aussi rude épreuve avec l’intensification et la sophistication croissante des attaques.

Yassir Kazar, CEO et fondateur, précise : « Notre vision basée sur une plateforme multi-services et des hackers d’élite a été plus que renforcée. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 110%, et nous sommes plus que jamais organisés pour accélérer cette croissance avec de nouvelles offres, de nouveaux pays et des innovations de rupture ».