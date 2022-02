Yousign, spécialiste de la signature électronique et de la gestion documentaire, annonce que quelques clics suffisent désormais pour connecter ses produits aux plus de 4000 outils disponibles sur Zapier, sans coder et sans changer de logiciels.

Rappelons que Zapier est un outil d’automatisation d’intégrations concurrent de IFTTT et Microsoft PowerAutomate (ex Microsoft Flow). C’est en la matière l’une des plateformes d’automatisation de processus Web les plus conviviales et les mieux adaptées aux entreprises de toutes tailles.

Contrairement à certains de ses concurrents, notamment DocuSign, Yousign ne bénéficiait pas encore de connecteurs pour Zapier. Or les processus de signatures électroniques sont typiquement des applications qui s’inscrivent tout naturellement et presque obligatoirement dans des workflows automatisés ou semi-automatisés. Cette intégration à Zapier est donc bienvenue pour tous les utilisateurs de Yousign et comble un manque qui pouvait dérouter de potentiels futurs clients. Pour Yousign, cette compatibilité s’inscrit dans sa stratégie d’ouverture et de prise en compte de l’intégration de la signature électronique dans les stratégies de digitalisation et de transformation de la gestion documentaire de ses clients.

Avec un compte chez les 2 fournisseurs, les PME et TPE peuvent désormais profiter de nouveaux usages depuis leur CRM, ERP, SIRH, outil de communication, ou encore de gestion de projet, et élaborer des Workflows d’intégration complexes en simplement quelques clics et sans programmation.

Cette compatibilité permet également d’automatiser le téléchargement des documents signés et dossiers de preuves depuis des outils de stockage en ligne et de recevoir des notifications en temps réel pour suivre le statut d’une signature depuis des outils de messagerie et de communication. Il est aussi possible de synchroniser des invitations de signature en temps réel ou encore d’ajouter de nouveaux contacts automatiquement depuis des outils de CRM, SIRH, gestion de projet ou de productivité.