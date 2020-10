Yubico, spécialiste de l’authentification matérielle réputé pour ses ses clefs Yubikey annonce ses services YubiEnterprise Subscription grâce auxquels les entreprises pourront facilement acquérir, mettre à jour et intégrer les dispositifs de sécurisation.

Pour rappel, une clé YubiKey (qui se présente sous forme de clé USB) est un dispositif d’authentification qui permet aux internautes de s’authentifier de façon plus sécurisée soit par un mécanisme à double facteur soit en émettant un mot de passe à usage unique.

Au vu de la nouvelle normalité caractérisée par le travail à distance et face à la multiplication des attaques de phishing et des vols d’informations d’identification dans le contexte du COVID-19, les entreprises prennent conscience de l’importance de l’authentification matérielle. YubiEnterprise Subscription va permettre aux organisations de toutes tailles de profiter de solutions simples, flexibles et rentables pour obtenir une authentification forte et assurer une défense optimale contre les risques.

Historiquement, les YubiKeys étaient vendues sur la base de chaque appareil. Désormais, avec YubiEnterprise Subscription, les clients peuvent acheter des YubiKeys pour chaque utilisateur et anticiper leurs dépenses d’exploitation. Parmi les autres avantages, citons le remplacement des YubiKeys perdues ou volées, et la mise à niveau vers les nouveaux modèles de YubiKeys, tels que la YubiKey 5C NFC récemment mise sur le marché.

YubiEnterprise Subscription est disponible selon trois formules différentes avec un achat initial pour un nombre minimum de 750 utilisateurs.

« YubiEnterprise Subscription permet de réaliser des économies considérables en termes de coûts et de temps, en aidant les organisations à simplifier leur approche de l’authentification forte à mesure que leur activité évolue, explique Fredrik Krantz, vice-président senior, EMEA et APAC, chez Yubico. Forts du succès immédiat rencontré lors du déploiement initial aux États-Unis et au Canada, nous sommes fiers de proposer désormais YubiEnterprise Subscription à nos partenaires de distribution dans les régions EMEA et APAC ».