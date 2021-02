Zendesk, éditeur spécialisé dans les logiciels de relations clients, annonce une mise à jour de sa suite éponyme qui étend les possibilités de communications et d’interactions entre l’entreprise et ses clients.

Déjà équipé de passerelles vers les SMS, WhatsApp ou les chats, la suite Zendesk s’enrichit et permet aux entreprises d’étendre leur communication avec leurs clients en offrant des expériences conversationnelles sur le Web, mais aussi sur les réseaux sociaux ou par téléphone grâce à l’automatisation intégrée. La solution de messagerie de Zendesk offre également des fonctionnalités avancées, notamment des notifications proactives, l’activation de bots tiers spécialisés et la possibilité pour les clients d’effectuer des transactions directement au sein de la conversation lorsqu’ils recherchent des produits, réservent des places ou effectuent des achats.

Adrian McDermott, President of Product, précise : « Aujourd’hui, les clients exigent des expériences en temps réel à un niveau et à un rythme que nous n’avons jamais vus auparavant. Les entreprises ne peuvent pas considérer la fidélité de leurs clients comme acquise, et l’utilisation de logiciels obsolètes et coûteux qui mettent des mois à être mis en place et à fonctionner est révolue ».