Zendesk – qui se présente désormais comme un acteur du CRM proposant aussi des solutions de support, de vente, et d’engagement client – enrichit son univers dédié aux équipes de ventes d’une marketplace spécialisée.

Le Sell Marketplace fournit un nouvel espace centralisé pour accéder aux informations client à partir de différents outils complémentaires enrichissant l’univers des équipes de ventes. Les commerciaux peuvent ainsi accéder sans changer de contexte aux informations des clients à partir des diverses apps de marketing, de stockage, de support, ou de facturation qu’ils utilisent en temps normal directement depuis l’interface du module « Zendesk Sell ».

Cette marketplace « for Sell apps » permet à la fois d’installer des applications au cœur de Zendesk Sell (telles que Mailchimp, Dropbox, Pandadoc et autres), d’accéder à des applications partenaires dont celles construites pour Zendesk Support (et désormais également activées dans Zendesk Sell), et de construire des interactions évoluées entre les différents modules de Zendesk et notamment entre Zendesk Sell et les fonctions Zendesk Support et Zendesk Chat.

‎« Les clients s’attendent de plus en plus à ce que les entreprises collaborent en interne et avec leurs partenaires pour leur offrir une meilleure expérience et mieux appréhender les questions qui nécessitent une attention particulière », estime ‎‎Adrian McDermo‎‎tt, président de Produits, Zendesk. « Grâce à ces nouvelles applications, nous aidons les équipes de ventes à accéder à des informations plus significatives et contextualisées ainsi qu’à une plate-forme unifiée pour travailler main dans la main avec les agents du service à la clientèle et les autres équipes internes. »‎