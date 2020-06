Ces objectifs sont tous utiles, mais beaucoup de nos contrôles traditionnels nécessitent des technologies ou des processus supplémentaires pour les accomplir. Ce défi constitue l’avènement des charges de travail hautement virtualisées et convergentes, ainsi que des charges de travail de cloud public qui sont dynamiques par nature. Les charges de travail cloud peuvent migrer entre les environnements de service cloud sur site et externe ou entre différents segments au sein d’un environnement de fournisseur de services cloud.

La nature des volumes de charges change également. Par exemple, il est rare qu’une charge de travail soit téléchargée dans AWS ou Azure et qu’elle reste intacte ou ne soit pas déplacée. Le mouvement continu vers des environnements logiciels de plus en plus hybrides a contraint les entreprises qui conçoivent des modèles d’architecture de sécurité dynamique à commencer à adopter un modèle global : un parmi « Zero Trust ».

Comme pour toute architecture ou concept de design en évolution, il est toujours possible de définir les éléments fondamentaux d’un modèle Zero Trust complet. En plus des éléments bien connus d’un plan de données et d’un plan de contrôle dans les architectures Zero Trust proposées, l’élément manquant essentiel pour sécuriser vos données et votre réseau reste l’intégration d’un plan de surveillance complet, que nous examinons dans ce document.

