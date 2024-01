Saluée pour ses protections antimalware et sa simplicité de mise en œuvre d’une solution multicloud de reprise après désastre, Zerto 10 se voit attribuer un « Cloud Award 2023/2024 ».

Il n’y a pas que le cinéma qui a ses récompenses. Dans l’univers IT, les DSI sont récompensés d’un « DSIN de l’Année IT for Business » et les solutions cloud d’un « Cloud Award ».

En 2021, HPE s’offrait Zerto et sa solution de mobilité des workloads et de « Disaster Recovery (DR) » dans le cloud pour la coquette somme de 374 millions de dollars. Depuis, le groupe n’a cessé d’enrichir et pousser cette solution capable d’assurer grâce au cloud une continuité d’activité des workloads qu’ils soient « on premise » ou dans de multiples clouds managés ou publics.

En main dernier, Zerto annonçait « Zerto 10 » la nouvelle version de sa plateforme cloud de Disaster Recovery réputé pour sa technologie CDP (Continuous Data Protection, protection continue des données) qui surveille et réplique toute modification en continu afin d’offrir un RPO (Recovery Point Ojective) de quelques secondes.

Celle-ci intégrait différentes nouveautés importantes comme la surveillance des anomalies de chiffrement (un moyen d’identifier et rapidement atténuer les prémisses d’une attaque ransomware en cours) et l’introduction d’un environnement isolé « Cyber Resilience Vault », protection ultime pour retrouver des données même si une attaque ransomware venait à impacter un site répliqué. En outre, avec son support étendu d’AWS et Azure, ainsi que la prise en charge des déploiements clouds VMware, Zerto 10 simplifie le basculement puis le retour à la normale entre les clouds tout en réduisant les coûts et la complexité de mise en œuvre d’une DR multicloud.

Ces nouveautés semblent avoir marqué les esprits des experts du secteur et des DSI.

La solution vient en effet de se voir attribuer le « Cloud Awards 2023/2024 » dans la catégorie « Best Cloud DR / Business Continuity ».

À lire également :