Zoho, connu pour sa suite de logiciels en mode SaaS pour gérer toutes les activités des entreprises, annonce le lancement, à raison de 7 euros par mois, d’une version allégée et repensée, dédiée aux PME/TPE, de son outil Zoho CRM : Bigin.

Bigin est destiné aux entreprises de petites tailles et aux indépendants qui n’ont pas l’utilité d’un CRM complexe de bout en bout. Il aide à organiser le processus de conversion des leads en vente en regroupant en un seul espace interactif toutes les informations concernant les prospects, leurs emails, leurs activités, leurs tweets, et les échanges que vous avez avec eux.

Cette solution en mode SaaS pourra être testée gratuitement pendant 15 jours moyennant une inscription par email. Parmi les avantages mis en avant par Zoho, l’extrême simplicité de mise en œuvre : il suffit d’un navigateur Web et de 30 minutes pour être opérationnel. Le logiciel permet de définir des « pipelines », c’est à dire des processus de vente (5 au maximum) détaillant les étapes clés (50 au maximum), et bien entendu de suivre leur avancement. A noter également la possibilité de définir des workflows sur les transactions afin d’automatiser les tâches répétitives. Les critères d’activations sont multiples et paramétrables. Zoho propose également la prise en compte d’évènements comme l’arrivée d’emails, la publication sur Twitter ou les appels téléphoniques manqués. Par ailleurs, grâce à un système téléphonique intégré et sans matériel, vous pouvez passer et recevoir des appels, acheter des numéros de téléphone pour votre équipe et fluidifier considérablement votre façon de contacter vos prospects et clients. Des ToDo lists, un générateur de formulaires WEB et différents tableaux de bord sont également proposés.

Si Bigin propose une forte intégration avec tous les outils de la suite applicative Zoho, la gestion des produits et des contacts reste limitée à des importations via XLS ou CSV. En revanche, il sera possible de facilement évoluer vers Zoho CRM lorsque vos besoins commerciaux se complexifierons.

Sridhar Iyengar, Directeur Général de Zoho Europe, résume ainsi la philosophie de ce nouveau logiciel : « les petites entreprises ne sont pas seulement le cœur et l’âme de nos communautés, elles constituent également l’épine dorsale de notre économie. Alors que les dirigeants d’entreprises et les entrepreneurs indépendants sont aujourd’hui confrontés à des difficultés sans précédent, notre objectif est de mettre à la disposition des entreprises un logiciel de gestion de la relation client de classe mondiale à un prix extrêmement abordable. Avec Bigin, elles pourront se concentrer sur la conquête rapide de nouveaux clients et établir des relations solides avec eux. »