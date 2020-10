Zoom, propulsé sur le devant de la scène en raison du confinement, a révélé à l’occasion de son évènement annuel Zoomtopia différentes nouveautés à même de rendre sa solution encore plus attractive.

Parmi les développements annoncés, OnZoom une « marketplace » dédiée qui permet aux utilisateurs (payants) de créer et organiser des évènements payants ou gratuits et des collectes de fonds.

Autre nouveauté, Zapps, un outil d’intégration d’applications (collaboration, éducation, vente & marketing, productivité personnelle) permettant aux partenaires d’intégrer directement leurs solutions dans Zoom. Avec pour bénéfice principal qu’il n’est plus nécessaire de passer d’un programme à l’autre sur l’ordinateur ou d’avoir à minimiser Zoom pour accéder à un fichier Dropbox ou une liste de tâches dans Asana. Une idée empruntée à Teams, c’est de bonne guerre. Zapps démarrera avec un premier lot de 25 partenaires dont Slack, mais aussi Coursera, Dropbox, ServiceNow, Asana et Box. Jusqu’ici, Zoom avait plutôt soigné l’intégration de son outil dans les Apps tiers. Avec Zapps, il entame une démarche inverse visant à faire de Zoom une interface Hub universelle plutôt qu’un outil spécialisé.

Autre fonctionnalité directement pompée chez Microsoft, les « Immersive Scenes« permettant de créer une scène dans laquelle intégrer les participants comme par exemple pour recréer une salle de classe.

Prévu depuis très longtemps, le chiffrement des communications de bout en bout sera enfin accessible très prochainement et à l’ensemble des utilisateurs. Rappelons que l’entreprise avait prévu au départ de réserver cette fonctionnalité aux seuls utilisateurs payants avant de faire volte-face après une volée de bois vert sur les réseaux sociaux.

L’éditeur annonce également des améliorations sur le coeur de la plateforme de communications unifiées comme des scènes immersives, la prise en compte de périphériques destinés à un usage domestique (typiquement les Echo d’Amazon) et ajoute une collaboration sans contact (pour piloter à la voix la mise en œuvre des conférences dans les Zoom Rooms) et des salles d’attente vidéo.

Enfin, Zoom apporte de nouvelles améliorations à ses SDK, permettant aux développeurs et aux entreprises d’enrichir leurs propres applications vidéo personnalisées avec la plateforme de Zoom. Ces nouveaux SDK sont disponibles dès à présent sur Android, iOS et le web. Les développeurs peuvent profiter d’une interface utilisateur et d’un contrôle de session personnalisables, ce qui leur permet d’apporter plus facilement une vidéo et un audio de haute qualité ainsi qu’un chat instantané à leurs applications.