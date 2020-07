Zoom se lance dans le hardware. Selon le principe du « on est jamais aussi bien servi que par soi-même », l’éditeur a décidé de concevoir des équipements de réunion spécialement pensés pour le télétravail et spécifiquement adaptés à son désormais célèbre service de visioconférence.

« Après avoir nous-mêmes fait l’expérience du télétravail au cours des derniers mois, il était clair que nous devions lancer une innovation dédiée aux travailleurs à distance », explique Eric S. Yuan, CEO de Zoom.

Élaborée en collaboration avec le spécialiste DTEN, cette innovation s’appelle « Zoom for Home DTEN ME » et se présente sous la forme d’un écran tactile de 27 pouces doté de 3 caméras grand-angles, d’une matrice de 8 microphones pour bien isoler les voix des sons environnants (avec fonctions d’annulation des effets d’échos et atténuation des bruits), et de toute la connectivité nécessaire pour permettre de participer à une réunion Zoom depuis l’appareil sans y connecter le moindre PC ou smartphone.

Pratique, une entrée HDMI permet également de transformer l’appareil en écran externe pour u ordinateur portable par exemple.

L’appareil, qui évoque un peu ce que Facebook fait avec son écran Portal, se veut :

* Conçu pour Zoom, afin d’offrir une expérience complète et améliorée (grâce aux interactions tactiles) sans licences supplémentaires ;

* Toujours disponible, prêt à déclencher un appel ou se réveiller pour une réunion planifiée ;

* Personnalisable avec une synchronisation du calendrier et de multiples paramétrages ;

* Flexible, il peut être autogéré par l’utilisateur ou supervisé depuis une console centrale.

De quoi réjouir Eric S. Yuan : « Je suis très fier de notre équipe qui continue à sortir des sentiers battus et à prouver que Zoom est la meilleure plateforme de communications unifiées pour répondre aux besoins de tous les types d’utilisateurs ».

Commercialisé au prix de 599 dollars, il sera distribué à partir du mois d’août.

Découvrez « Zoom for Home » en vidéo :