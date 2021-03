Zoom soigne ses intégrations. Pour s’assurer que les développeurs d’entreprises puissent intégrer ses fonctionnalités de visio dans les applications métiers, que les services Web et applications SaaS s’interfacent naturellement avec son univers et que les fabricants de périphériques puissent produire des appareils « Zoom », l’éditeur annonce le lancement d’un nouveau SDK vidéo permettant de tirer parti des fonctionnalités interactives et de la vision conférence en HD.

Le succès de Zoom sur le long terme dépend de la multiplicité des intégrations mais aussi de la popularité de son nouveau marketplace applicatif qui permet aux partenaires d’exposer de nouvelles interactions et de proposer de nouvelles expériences utilisateur autour des fonctionnalités de visio-conférence.

Le SDK vidéo est un élément important de la plateforme Zoom Developer. Il permet aux fournisseurs de services et aux développeurs de créer des applications et des intégrations sur la plateforme de communications unifiées Zoom et d’intégrer la vidéo, la voix, le partage de contenu, le chat, etc. à leurs applications. Elle comprend de nombreux outils dont des API, des SDK, des WebHook, etc.

D’ores et déjà disponible pour les développeurs, la mise en route du SDK Vidéo de Zoom est gratuite jusqu’à 10 000 minutes de session par mois – les minutes supplémentaires seront facturées à la minute à partir de ce moment-là.