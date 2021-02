Zoom, spécialiste de la visioconférence dans le cloud devenu application star d’une année pandémique, annonce que sa nouvellement ouverte place de marché – Zoom App Marketplace – héberge déjà plus d’un millier d’applications et autres intégrations tierces à ses diverses applications : réunions Zoom, webinaires vidéo Zoom, les Zoom Rooms, Zoom Phone et le chat Zoom.

L’éditeur révèle également que plus de 6 millions d’installation ont été réalisées, et il se félicite de ces succès au sein des entreprises utilisatrices.

Parmi les intégrations avec des solutions tierces, on peut citer des applications clés telles que les calendriers (Google Calendar, Calendly, Acuity, GoDaddy Appointments), la collaboration (Teams, Google Workspaces, Spark, Monday.com), la transcription automatique de réunion (Otter.ai, Rev Live Captions, Avoma, Sonix), la gestion du relationnel client, etc.

De telles intégrations simplifient le quotidien des collaborateurs et améliorent leur productivité en permettant d’accéder rapidement à des contenus ou d’obtenir des informations connexes sans changer de contexte ni basculer d’une application à l’autre.

Les applications Business sont importantes mais le secteur de l’éducation et de la formation n’est pas en reste. L’intégration avec des solutions telles que NearPod, WeSchool, Canvas LTI, e-Stela et Edupage permet aux éducateurs de programmer, rejoindre et gérer des leçons sécurisées, de créer des groupes d’étude virtuels et d’héberger des réunions virtuelles dans les systèmes de gestion de l’apprentissage.