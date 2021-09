Zoom, fournisseur de services de visioconférence qui a vu sa popularité croître exponentiellement avec la pandémie, présente des résultats financiers et commerciaux intéressants, avec un revenu total en hausse de 54% à 1 021,5 millions de dollars. Le nombre de clients ayant contribué pour plus de 100 000 dollars fait plus que doubler par rapport à l’année précédente, avec une croissance de 131%. Enfin, la marge d’exploitation GAAP se positionne à 28,8%, et à 41,6% en non GAAP.

Eric Yuan, PDG fondateur, a toutes les raisons d’être satisfait : « Au deuxième trimestre, nous avons réalisé notre premier trimestre à plus d’un milliard de dollars de revenus tout en enregistrant une forte rentabilité et un solide flux de trésorerie ».

La bonne nouvelle pour Eric Yuan et son entreprise, c’est que toutes les études montrent que l’utilisation massive de la visioconférence va se poursuivre après la pandémie alors que les pratiques de travail hybride se généralisent. Selon Gartner, 80% des salariés utilisent désormais des outils collaboratifs comme la visio dans leur travail.