L’éditeur s’associe avec des fabricants matériels pour équiper les bureaux de matériels téléphoniques de nouvelle génération mixant téléphonie et visioconférence interactive en un appareil.

Alors que la notion de travail hybride avec des collaborateurs partiellement en présentiels et d’autres partiellement en télétravail tend à se généraliser en cette période de sortie de crise pandémique, les entreprises cherchent à se réorganiser pour ces nouveaux modes de collaboration. Les solutions sont essentiellement organisationnelles mais elles demandent aussi d’adapter les salles de réunion et les outils du quotidien. Une vague sur laquelle Zoom entend bien continuer de surfer avec en idée de fond la fusion des concepts de visioconférence et de téléphonie.

L’éditeur – qui proposait déjà un service managé de téléphonie pour smartphone et PC dénommé Zoom Phone – s’associe à des fabricants matériels bien connus pour intégrer sa technologie au cœur d’une nouvelle génération de téléphone de bureau incorporant un grand écran et une caméra : les Zoom Phone Appliances.

« Zoom Phone a toujours été une alternative disruptive aux solutions téléphoniques traditionnelles et le nouveau programme d’appliance améliore encore sa proposition de valeur en permettant aux entreprises de mieux équiper les espaces de travail avec des appareils spécialement conçus, faciles à acquérir, à déployer et à gérer » explique Elka Popova, vice-présidente de la recherche sur le travail connecté chez Frost & Sullivan.

Ces Zoom Phone Appliances sont des téléphones de bureau complet enrichis de tout le nécessaire pour exploiter les fonctions de communication audiovisuelles de Zoom. Toujours allumés et donc toujours prêts aussi bien pour un échange en vocal qu’en visio, ils permettent de passer et recevoir des appels téléphoniques mais aussi de démarrer des réunions Zoom ad hoc ou programmées sans avoir à sortir son smartphone, rallumer son ordinateur ou interrompre le travail que l’on y effectuait.

« Le lieu de travail traditionnel évolue et notre objectif est de permettre aux travailleurs d’accomplir davantage en brouillant la ligne entre la voix et la vidéo », justifie Graeme Geddes, responsable de Zoom Phone et Zoom Rooms chez Zoom. « Le nouveau programme Zoom Phone Appliances propose une sélection de matériel Zoom Phone spécialement conçu par Poly et Yealink, qui simplifie les communications, élimine les frictions et permet une expérience de communication puissante. »

Les appliances Zoom Phone simplifient l’octroi de licences et offrent aux IT une gestion centralisée, simplifiée et évolutive avec un provisionnement et des mises à jour à distance grâce au portail d’administration Zoom. Aucune licence supplémentaire n’est requise : il suffit de se connecter à un appareil téléphonique Zoom avec un compte Zoom pour ainsi créer une expérience de bureau instantanée.

Intelligents et connectés, ces téléphones « Zoom Phone Appliances » comportent souvent une Webcam (mais celle-ci n’est pas obligatoire) et surtout un grand écran offrant à l’utilisateur un haut niveau d’interactivité et de personnalisation. Ainsi, ces appareils synchronisent automatiquement le calendrier, le statut, et les paramètres de réunion pour une expérience de communication unifiée intégrée de type vidéo-first.

Tactiles, les écrans intégrés donnent même accès à un tableau blanc interactif pour offrir une expérience de collaboration totale sans PC ni smartphone.

Si la gamme est destinée à rapidement évoluer, trois modèles sont pour l’instant annoncés : le CCX 600 Desk Phone de Poly avec caméra optionnelle, le CCX 700 Desk Phone de Poly avec caméra intégrée et le VP59 Smart Video Phone de Yealink. Les prix démarrent à 540$.

On notera au passage que ces modèles ne sont pas véritablement des nouveautés. Il existent sur le marché depuis de nombreux mois. Ils étaient à l’époque présentés comme des appareils compatibles Teams ou Meet. Leur partie logicielle a simplement été mise à jour pour intégrer désormais les fonctionnalités avancées de Zoom !