Le spécialiste de la visioconférence en mode SaaS a lancé dès octobre 2018 une boutique d’applications sur laquelle les utilisateurs peuvent trouver et télécharger des modules complémentaires à l’application principale.

Zoom revendique aujourd’hui plus de 200 applis originales créées par les développeurs maisons mais aussi par les clients eux-mêmes. Au total, ce sont aujourd’hui plus de 3 000 applications et variantes qui ont donné lieu à plus de 700 000 téléchargements.

Parmi toutes les catégories disponibles, c’est sans conteste le tchat qui intéresse le plus les utilisateurs et les développeurs. Le Top 5 est constitué par les modules pour GitHub, HubSpot, Jira, Trello et Zendesk qui viennent s’appuyer et enrichir la fonction de discussion incluse dans tous les abonnements de Zoom.

Et c’est bien là le principal intérêt, il suffit de télécharger l’appli correspondant à l’ERP, au workflow ou à tout autre type de logiciel utilisé dans l’entreprise pour que les données et informations soient disponibles dans les échanges vidéos Zoom.

Si d’aventure le module souhaité n’était pas encore disponible, Zoom Video propose aux développeurs un environnement de programmation, le Zoom Chatbot Builder Kit. Basé sur un modèle de Templates modifiables et qui peuvent être enrichit par simple glisser/déposer, l’outil prend en charge toute la génération du code et des configurations JSON, ce qui simplifie à la fois l’apprentissage et l’utilisation du Builder Kit.

Parmi les éléments qui peuvent être ajoutés, citons des champs de formulaires, des listes déroulantes, des boutons. Il est également possible d’ajouter des pièces jointes, et de créer des documents multi-sections. Bref, chacun devrait pouvoir se concocter très exactement ce dont il a besoin pour optimiser le travail d’équipe et renforcer la communication entre participants.

Un éditeur temps réel permet de visualiser immédiatement les modifications apportées, tandis que le bouton « Create Bot Code » donne toutes les indications, pas à pas, pour créer l’appli. Une fonction d’installation rapide est également proposée.

Pour ceux qui voudrait aller encore plus loin et développer des fonctionnalités plus spécifiques, Zoom Video propose bien entendu une documentation technique complète qui détaille de façon exhaustive l’ensemble des possibilités. Y compris celles qui ne sont pas encore intégrées dans le Builder Kit.

Bien évidemment, les ingénieurs de Zoom et la communauté des développeurs dispose d’un forum pour aider ceux qui en auraient besoin.