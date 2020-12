Les métiers de chauffeurs de taxis et de VLC sont menacés par l’arrivée attendue des « Robotaxis ». Zoox vient de dévoiler son premier modèle.

Fondée en 2014, Zoox est une startup spécialisée dans les technologies de conduite autonome et dans le développement des « robotaxis », autrement dit des taxis électriques sans chauffeur piloté à l’intelligence artificielle.

La startup a été rachetée en milieu d’année par Amazon pour un montant non officialisé mais estimé à 1,2 milliard de dollars. Le marché des Robotaxis, donné comme très prometteur avant la pandémie, a souffert en 2020 et connaît déjà des signes de consolidation : Uber a revendu ses projets de véhicules autonomes à Aurora, Cruise (filiale de GM) et Waymo (filiale de Google) sont allés chercher des fonds externes. Ford et Volkswagen ont préféré s’associer et investir dans Argo AI.

Elle vient de présenter son premier véhicule, rectangulaire, compact, électrique et autonome. Un robotaxi conçu pour les clients et certainement pas pour les conducteurs puisqu’il n’y a ici aucun volant et aucune pédale. Le véhicule embarque 4 passagers assis face à face. Il est animé par une batterie de 133 kWh qui lui procure jusqu’à 16 heures d’autonomie urbaine.

L’objectif actuel de Zoox n’est pas de commercialiser ses véhicules mais de créer un service de mise à disposition, une sorte de service à la Uber mais sans les chauffeurs !

Pour l’instant, l’entreprise livre très peu de détails sur une éventuelle disponibilité prochaine. Elle reconnaît que ses véhicules circulent déjà sur des routes privées pour différents tests. Ses véhicules ont déjà été aperçus dans les rues San Francisco mais apparemment pour réaliser un clip vidéo de présentation. L’entreprise entraîne son IA avec des véhicules Toyota Highlanders en Californie et au Nevada, l’apprentissage direct sur les prototypes étant compliqué alors que le robotaxi ne dispose d’aucune commande. En toute logique, les premières villes à expérimenter le service devraient être San Francisco et Las Vegas mais Zoox ne veut pas dévoiler ses plans et s’avancer sur la date de début des tests.