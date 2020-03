Début février, Microsoft Italie avait éventé, un peu avant l’heure, que Windows 10 animait plus d’un milliard d’appareils dans le monde. L’information avait été immédiatement retirée du site.

Cette fois, la confirmation est officielle. « Nous sommes ravis d’annoncer que plus d’un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui se traduit par plus d’un milliard d’appareils Windows 10 actifs », écrit le vice-président de Microsoft, Yusuf Mehdi, dans une annonce des plus officielles. « Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à atteindre cet objectif ».

Pour rappel, Microsoft avait fixé cet objectif dès la conférence Build 2015 et la première présentation du système. Terry Myerson, alors nouvellement nommé à la tête de la division Windows, promettait aux développeurs que Windows 10 représenterait un marché de plus d’un milliard d’appareils dans les deux à trois ans à venir. À l’époque, Microsoft espérait encore arriver à imposer Windows 10 Mobile sur le marché des smartphones. Cependant dès juillet 2016 et les prémisses de l’abandon du marché des smartphones, Terry Myerson reconnaissait ouvertement que l’objectif ne serait pas tenu dans le temps annoncé.

Il aura finalement fallu le double de temps pour franchir cette barre symbolique du « 1 milliard », Microsoft ayant abandonné le marché des smartphones peu après la sortie de Windows 10. Rappelons qu’Apple compte 1,4 milliard d’utilisateurs toutes machines confondues (dont 900 millions d’iPhone) et que Google revendique 2,5 milliards d’utilisateurs Android (là encore tous devices confondus).

« Une personne sur sept sur la planète planifie, crée, imagine, exécute, déplace, joue et fait de grandes choses avec Windows 10 » résume Yusuf Mehdi. Avant de conclure : « Atteindre le milliard d’utilisateurs actifs sous Windows 10 n’est qu’un début. Nous allons continuer d’investir dans Windows non seulement à travers Windows 10 pour PC mais également dans de nombreuses autres éditions de Windows, répondant à divers besoins clients, notamment Windows IoT, Windows 10 Teams Edition pour Surface Hub, Windows Server, Windows Mixed Reality on HoloLens, Windows 10 en mode S, Windows 10X et d’autres à venir… »