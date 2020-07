En partenariat avec l’institut Harris Interactive, Celside Insurance publie son baromètre de la Vie Numérique des Millennials, ces jeunes nés à l’ère de l’internet et du numérique et qui ont aujourd’hui en 18 et 35 ans.

Le portrait des moins de 35 ans tracé par le nouveau baromètre n’est pas très surprenant. Accrocs aux usages numériques, ils vivent avec leur téléphone mobile collé en main mais se montrent plus têtes en l’air que la moyenne des Français et ont une approche écologique qui s’arrête à leur smartphone.

Sans surprise, les Millennials sont bien équipés :

* 99% possèdent un ordinateur

* 97% possèdent un smartphone

* 95% possèdent un téléviseur

Les Millennials sont aussi, on le savait, accrocs aux usages numériques :

* 64% utilisent leur ordinateur au minimum 2 H par jour, ce qui finalement n’est pas très significativement supérieur à la moyenne nationale française qui est de 61%.

* 63% utilisent leur smartphone plus de 2 H par jour ce qui est là très supérieur au 31% en moyenne des français qui en font autant. 30% des Millennials l’utilisent au moins 4H par jour, et 13% plus de 6H par jour.

Les Millennials l’utilisent au moins 1 fois par jour pour :

* 48 % pour écouter de la musique

* 38 % pour consulter leur compte bancaire

* 37 % pour regarder des films/séries

* 35 % pour prendre des photos/vidéos

* 19 % pour faire leurs courses ou du shopping

* 17 % pour faire de nouvelles rencontres

* 16 % pour vendre des biens personnels

Et les Millennials mettent le prix sur leur smartphone, équipement clé de leur vie quotidienne et le remplacent rapidement :

* 23 % sont prêts à dépenser plus de 500 € (contre 18% sur l’ensemble des Français)

* 49 % sont prêts à dépenser entre 200 et 500 € (contre 41% sur l’ensemble des Français)

* 35 % des Millennials ont déjà perdu leur smartphone, soit deux fois plus que la moyenne nationale (17 %) !

* 28 % des Millennials disent changer de smartphone pour avoir un nouveau modèle, peu importe l’état ou l’âge de leur appareil actuel (contre 15% des Français en général et 4% des plus de 50 ans).

* 71% des Millennials changent de smartphones alors que leur ancien fonctionne encore (contre 57% des Français)

Un comportement somme toute peu écologique quand on sait que les smartphones (et leurs écrans) représentent jusqu’à 19% des impacts du numérique sur les ressources de la planète (étude GreenIT.fr).