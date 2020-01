En lançant son PC all-in-one « Surface Studio » fin 2016, Microsoft proposait aux créateurs un outil de design radicalement nouveau à l’ergonomie novatrice grâce à un grand écran tactile monté sur un pied spécial permettant d’incliner l’écran à volonté et de transformer l’ensemble en table à dessin.

À la veille de l’ouverture du CES, ACER annonce un PC portable étonnant directement inspiré par l’ergonomie du Surface Studio. Avec son ConceptD 7 Ezel, Acer propose un ultrabook convertible dont l’écran 4K de 15,6 pouces est monté sur un pied très original qui permet de lui donner toutes sortes d’orientation. L’écran peut basculer, être replié ou même donner l’impression de flotter au-dessus du clavier.

L’appareil a été spécialement pensé pour les créateurs, designers, graphistes, photographes et vidéastes. Ils peuvent ainsi ajuster précisément la position de l’écran en fonction de leur position (debout, assis …) et de ce qu’ils sont en train de faire (dessiner au stylo, présenter leur création, écrire un email, etc.).

L’appareil sera décliné en une version standard (avec Intel Core H de génération 10 et GPU NVidia GeForce RTX) et en version Pro (avec Intel Xeon et GPU NVidia Quadro RTX), avec 32 Go de RAM et de 2 To en SSD. Les appareils embarquent un lecteur d’empreinte et deux ports Thunderbolt 3 « Type C ».

Source :

https://news.acer.com/acer-expands-its-creator-pc-line-with-conceptd-7-ezel-series-convertible-notebooks-and-conceptd-700-workstation