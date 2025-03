Un accès simplifié à 220 formations, une prise de rendez-vous facilitée, une expérience repensée : avec son nouveau site, la CMA Nouvelle-Aquitaine franchit une étape clé dans la modernisation de ses services.

Almavia CX, expert en transformation digitale, a piloté cette refonte d’envergure en s’appuyant sur les solutions Ibexa Commerce, Ibexa Cloud, et Ibexa Connect, garantissant une plateforme performante, évolutive et pensée pour les artisans et renforçant le rôle de référence de la CMA auprès des artisans.

Un projet ambitieux pour un service unifié et optimisé

Fini la dispersion entre 23 sites : désormais, une plateforme unique centralise tous les services et ressources. Artisans, apprenants et porteurs de projet accèdent plus facilement aux formations, événements et accompagnements de la CMA. L’ergonomie a été entièrement repensée, avec une navigation fluide, un design modernisé et un accès direct aux informations clés. Cette transformation a également été accompagnée d’une stratégie SEO avancée et d’une charte graphique spécifique, garantissant une meilleure visibilité et une identité digitale homogène à l’échelle régionale.

Une plateforme performante et des fonctionnalités innovantes

Grâce à la solution Ibexa Commerce, la commercialisation de plus de 220 formations et accompagnements est désormais possible en ligne, 24h/24 et 7j/7. Cette e-boutique simplifie l’accès aux prestations et leur gestion administrative, répondant aux besoins des artisans avec plus de flexibilité. Hébergée sur Ibexa Cloud, la plateforme assure performance, sécurité et scalabilité, même en période de forte affluence.

L’intégration avancée de Salesforce Sales Cloud et Pardot via Ibexa Connect permet d’automatiser et d’optimiser la gestion des interactions clients. La boutique en ligne et la prise de rendez-vous bénéficient d’un pilotage intelligent des données, offrant une expérience utilisateur personnalisée et une efficacité renforcée des campagnes marketing.

Enfin, la mise en place d’un service de prise de rendez-vous en ligne permet aux artisans de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, en visio, par téléphone ou en présentiel. Qu’il s’agisse d’une immatriculation, d’un projet de transmission ou de gestion, les experts de la CMA sont désormais accessibles en quelques clics.

Un accompagnement global pour une transformation réussie

Au-delà du développement technique, Almavia CX a orchestré la migration des données existantes et un suivi post-lancement, garantissant une prise en main rapide et une continuité de service optimale.

Avec cette transformation digitale d’envergure, la CMA Nouvelle-Aquitaine dispose aujourd’hui d’un écosystème web puissant et évolutif, pensé pour maximiser l’engagement et la satisfaction des artisans. Almavia CX se réjouit d’avoir contribué à cette modernisation et de continuer à accompagner la CMA dans sa stratégie digitale.

« Avec cette refonte, le site cma-nouvelleaquitaine.fr s’impose comme un véritable hub numérique au service du secteur artisanal, facilitant le quotidien des artisans tout en renforçant le rôle de la CMA en tant qu’acteur clé de leur réussite. Nous sommes fiers d’avoir accompagné la CMA Nouvelle-Aquitaine dans ce projet d’envergure, en mettant notre expertise au service d’une plateforme à la fois performante, évolutive et tournée vers les besoins des usagers. » Nicolas Paillous, Account Executive – Sales Specialist Web Almavia CX.