En 2014, le fondeur s’était lancé à lui-même un défi : améliorer l’efficacité énergétique des ses processeur d’un facteur 25 en 2020. Nous y sommes et AMD annonce avoir non seulement atteint son objectif mais même de l’avoir dépassé en atteignant une augmentation de 31,7.

Mais le parcours a été chaotique. Si la performance des récents processeurs AMD est largement reconnue, la consommation énergétique a souvent été pointée du doigt et a largement freiné l’adoption d’AMD sur les portables. Mais ce temps est révolu et les efforts de l’entreprise payent enfin. Sa nouvelle génération de processeurs Ryzen 7 4800H à architecture Zen2 (nom de code Renoir) marque une formidable progression en la matière bien plus marquée en réalité que ce que n’indique la courbe ci-dessous.

Les tests et mesures mis en oeuvre pour arriver à ces résultats, réalisés par AMD Labs, permettent de constater que le temps de calcul moyen pour une tâche donnée a été réduit de 80% avec une diminution de 84% de l’énergie consommée en 6 ans. En termes plus sonnants et trébuchants, ces mesures signifient qu’une entreprise mettant à jour une flotte de 50 000 ordinateurs portables AMD de 2014 vers des modèles 2020 disposerait non seulement de 5 fois plus de puissance de calcul mais verrait aussi sa consommation électrique associée se réduire de 84%!

Sur trois ans, cela représente une économie de 1,4 million de kilowatts-heure pour l’électricité et 971 000kg d’émissions carbone en moins, soit l’équivalent de 16,000 arbres plantés en 10 ans.

Une performance technologique doublée d’un avantage utilisateur fort et clair mais aussi une vraie réponse aux préoccupations environnementales actuelles, comme le souligne Bob O’Donnell, président de Technalysys Research qui note : « Alors que cet objectif impressionnant est maintenant surpassé, il devient bien plus concret et parlant. Une consommation énergétique plus faible n’a jamais été aussi importante pour notre planète. La capacité d’AMD à atteindre ses objectifs, tout en proposant des performances processeur de premier plan, reflète parfaitement sa position de leader du marché axé sur l’ingénierie ».