À la veille de Google I/O, des fuites laissent entrevoir un important relooking du système mobile. Une modernisation attendue et bienvenue…

On devrait en apprendre beaucoup plus sur la prochaine version d’Android, demain, à l’occasion de l’ouverture de la conférence virtuelle Google I/O 2021.

Mais quelques indiscrétions ont déjà fuité.

De même que Microsoft fait le forcing pour relooker Windows 10 à la fin de l’année avec son projet « Sun Valley », Google semble aussi avoir beaucoup planché ces derniers mois sur le « look & feel » de son système mobile. Les écrans qui ont fuité montrent un look qui fait la part belle aux coins arrondis et des icônes retravaillées (des pistes également suivies par Microsoft pour Windows 10 dont les fenêtres et les menus devraient afficher des coins arrondis).

Ce nouveau look sera particulièrement visible sur les écrans de paramétrages et de notifications. D’autres innovations sont attendues comme un mode « une main » repensé, la rotation automatique de l’écran par détection du visage (plutôt que par capteur de rotation), le support de l’hibernation des applications, et un nouveau système de mise à jour de l’OS directement diffusé via Google Play.

Nous reviendrons bien évidemment cette semaine sur les annonces de Google I/O.