Le spécialiste du développement « Low Code » en entreprise se lance dans la RPA! Une extension assez logique de son activité alors que la plateforme n’a cessé d’évoluer ces derniers mois vers toujours plus d’automatisation. D’ailleurs, Appian annonce également une nouvelle version de sa plateforme qui allie désormais l’automatisation des processus robotisé (RPA), l’intelligence artificielle, le workflow, les règles de fonctionnement et le Case Management.

Appian avait prévu de frapper un grand coup cette semaine à l’occasion de sa conférence Appian World malheureusement annulée comme tant d’autres événements IT pour cause d’épidémie de coronavirus. L’éditeur doit donc se contenter de communiqués de presse et de publications sur son Blog pour lancer non seulement la nouvelle version majeure de sa plateforme Low Code mais aussi sa toute nouvelle solution RPA en mode SaaS.

De la RPA « cloud-native »

Avec Appian RPA, hébergé sur Appian Cloud et fruit du rachat récent de Jidoka, l’éditeur vient ainsi se frotter au marché de deux de ses partenaires historiques UiPath et Blue Prism. Un marché qui promet aussi d’être chamboulé par l’arrivée de Microsoft en Avril avec le lancement de son très attendu Power Automate.

La nouvelle solution d’automatisation des processus, qui vient compléter celles d’automatisation des Workflows déjà présentes dans la plateforme Appian, intègre des fonctionnalités originales de reconnaissance automatique d’objets à l’écran pour réduire les erreurs d’exécution des robots logiciels ainsi que des fonctions d’audit et debugging qui réalisent des captures d’écrans des actions robotisées. Les robots logiciels (bots) peuvent être déployés selon un calendrier établi pour des processus back-end courants, ou à la demande d’utilisateurs professionnels pour des besoins d’interaction avec les clients.

Bien évidemment, cette solution « Appian RPA » s’intègre totalement à la plateforme « Low Code ».

Une plateforme de développements « Low-Code » dopée à l’IA

Appian en profite d’ailleurs pour annoncer une nouvelle mise à jour majeure de sa plateforme de développement d’applications métier en « Low Code » qui a fait sa réputation. Cette nouvelle version promet « une automatisation intégrale » obtenue par la combinaison des workflows automatisés, des règles de fonctionnement, de la gestion de cas, de l’intelligence artificielle et des bots (provenant d’Appian RPA). Pour Appian, développements Low Code et RPA ont vocation à être unifiés et c’est exactement l’ambition affichée avec cette édition 2020.

Le traitement intelligent des documents (IDP) est également étendu par la mise en œuvre de machine learning et d’IA pour lire et extraite le texte et les données pertinentes des documents, sans effort manuel ni code supplémentaire.

Le CoE (Center of Excellence), le service de gouvernance intégré à la plateforme, s’enrichit considérablement et permet de coordonner depuis un point unique tous les mécanismes d’automatisation de l’entreprise à commencer par les nouveaux bots d’Appian RPA. Sont inclus la programmation, l’exécution et le contrôle des robots d’Appian mais également de ceux des éditeurs tiers, ainsi que leurs intégrations auprès des collaborateurs et avec les mécanismes d’IA. Toutes les demandes d’automatisation y sont centralisées et gérées, de quelque service de l’entreprise qu’elles proviennent.

Des fonctions d’analyses d’impact et de valeur de la robotisation des processus, ou de tout type d’automatisation, sont intégrées et disponibles.

Enfin, cette nouvelle version apporte également des outils facilitant la modification et le déploiement des applications, ainsi que des protections intégrées lors des étapes manuelles pour éviter les erreurs humaines mais aussi les règles de gouvernance nécessaire aux déploiements automatisés. Des fonctionnalités de réutilisation des déploiements au sein de différents environnements sont également présentes.

