Avec le lancement d’Asguard, Sasyx présente une avancée significative en matière de cybersécurité, en proposant une gamme de firewalls personnalisables pour tous les types d’organisations. Fruit de plus de cinq ans de R&D, Asguard combine sécurité renforcée et gestion simplifiée des cybermenaces.

L’avenir sourit aux audacieux dit-on. L’offre en matière de pare-feu est pléthorique et le marché ultra concurrentiel. S’y aventurer n’est pas aisé. Mais des offres de firewalls estampillées « souveraines » sont finalement assez rares. Un créneau sur lequel Sasyx compte s’implanter.

Sasyx, c’est la branche spécialisée dans les solutions technologiques de cybersécurité et de confiance numérique du groupe Numeryx. Elle annonce – à quelques jours de l’ouverture du Forum InCyber 2024 – le lancement d’Asguard, un firewall souverain de nouvelle génération. Ce développement est le fruit de plus de cinq années de R&D, d’une technologie brevetée créée en collaboration avec l’INRIA et d’un investissement de près de 7 millions d’euros.

Asguard est conçu pour aider les entreprises et les organismes publics de toutes tailles à améliorer leur niveau de cybersécurité et à se protéger efficacement contre les cybermenaces les plus avancées. Disponible en trois versions complémentaires – Box & Rack, As a Service et Virtual Machine – Asguard offre une solution complète pour sécuriser les infrastructures numériques.

La technologie innovante de « double masque » utilisée par Asguard permet une compression des règles de filtrage de 80%, ce qui se traduit par un gain de temps significatif dans le traitement des paquets et une réduction drastique de la consommation des ressources (RAM, stockage, etc.). De plus, Asguard intègre des fonctionnalités essentielles telles qu’un pare-feu, un proxy web, un VPN, un système de détection et de prévention d’intrusion (IPS/IDS), un antivirus appliqué aux fonctions réseau, ainsi qu’une console de monitoring et de reporting.

La gamme Asguard comprend des solutions pour les petites et moyennes entreprises (TPE et PME) avec Asguard Box, qui se distingue par sa facilité d’installation et son fonctionnement silencieux. Pour les PME, les grandes entreprises et les centres de données, Asguard Rack offre une protection renforcée et est spécialement conçu pour être installé dans une baie informatique.

Asguard As a Service permet une configuration et une gestion à distance, offrant ainsi un contrôle du réseau en tout lieu. De plus, l’évolutivité du firewall cloud permet d’ajuster facilement les ressources en fonction des besoins sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire.

Enfin, Asguard VM en mode virtualisation est une solution idéale pour les entreprises et collectivités qui préfèrent avoir un contrôle total sur leur configuration de sécurité. La version Firewall fonctionne sous forme de machine virtuelle sur l’infrastructure du client, permettant ainsi de personnaliser les règles et les politiques de sécurité pour répondre aux besoins spécifiques de chaque réseau.

« Notre offre souveraine Asguard a été conçue pour répondre aux besoins de tous les secteurs d’activité, offrant une protection robuste et adaptée à chaque environnement, explique Ahmed Bouaziz, CTO chez Sasyx. Asguard permet aux équipes de visualiser facilement l’état des ressources, les services installés, les passerelles, le système d’information ainsi que les interfaces réseau. Asguard garantit une prise en main rapide et efficace, pour une sécurité sans compromis. »

Signalons qu’il existe une version Freemium et une version démo de Asguard VM à télécharger gratuitement. La version « Freemium » permet d’accéder gratuitement à la version de Base (100 Mpbs) du firewall pour une durée illimitée. La version « Démo », donne gratuitement accès à toutes les fonctionnalités de la version complète payante mais pour une durée limitée à 1 mois.

À lire également :