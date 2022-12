L’éditeur spécialisé Fortinet propose un service managé de pare-feu baptisé FortiGate CNF totalement intégré à AWS.

FortiGate Cloud-Native Firewall (FortiGate CNF) sur Amazon Web Services (AWS) est un pare-feu de nouvelle génération destiné aux entreprises utilisatrices d’AWS. Commercialisé sous forme d’un service managé, il est basé sur des services de sécurité de FortiGuard, des services optimisés par de l’Intelligence Artificielle pour assurer une détection et une protection en temps réel contre des menaces externes et internes. La solution repose aussi sur le système d’exploitation FortiOS qui unifie le niveau de sécurité réseau proposé aussi bien sur site que désormais sur AWS.

Compatible en natif avec AWS et désormais directement disponible sur sa Marketplace, FortiGate CNF offre à ses utilisateurs un accès aux fonctions de sécurité de FortiGuard, à savoir filtrage des URL, filtrage des DNS, protection contre les intrusions (IPS), contrôle applicatif … L’éditeur a misé sur la simplicité de l’interface utilisateur de FortiGate CNF qui, selon lui, n’exige aucune expertise spécifique. L’interface facilite la définition et le déploiement de règles de sécurité, notamment de règles dynamiques basées sur les métadonnées dans AWS.

L’intégration a été soignée de sorte à fusionner nativement avec l’univers AWS. Ainsi, l’utilisation d’AWS Gateway Load Balancer permet de bénéficier d’une automatisation autonome, ce qui contribue à sécuriser les environnements Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Même démarche avec la compatibilité AWS Firewall Manager pour simplifier la gestion et le déploiement de la sécurité.

L’outil est également censé assurer la conformité réglementaire tant pour les environnements sur site que cloud. La solution propose, à partir de l’interface unique FortiManager, de centraliser la gestion des règles, d’améliorer la visibilité sur les environnements cloud et d’automatiser l’application des règles sur AWS. Avec cette fonctionnalité, les fonctions de sécurité sont mises en œuvre de manière transparente sur les environnements hybrides.

“Les entreprises qui accélèrent leur adoption du cloud ne disposent pas toujours des ressources et du temps nécessaires pour concevoir, dimensionner et adapter leur sécurité cloud aux évolutions de leurs activités business. En tant que service de pare-feu managé, FortiGate CNF simplifie les opérations de sécurité et propose cette expérience transparente qui aide les clients à deployer plus simplement une sécurité optimale, à partir du cloud” déclare John Maddison, EVP of Products et CMO chez Fortinet.

