À l’heure du Edge computing et des réseaux 5G, Fortinet lance avec sa série Fortigate 4800F une nouvelle gamme de firewall NGFW « hyperscale et compact » …

« Le FortiGate 4800F est parfaitement adapté aux environnements hyperscale et à la 5G. Ce pare-feu compact présente des performances optimales de 2,4 Tb/s » explique John Maddison, EVP of Products et CMO chez Fortinet en introduction à l’occasion du lancement de la nouvelle gamme.

Le FortiGate 4800F prétend être le pare-feu (firewall) compact le plus rapide au monde. Il est animé par 16 processeurs NP7 de Fortinet, la septième génération des « networks processors » de la marque. Selon le fabricant, le 4800F affiche des scores « Security Compute Rating » en moyenne 34 fois supérieurs à la concurrence en termes de performances et un taux de connexion par seconde 19 fois supérieur.

Des gains qui s’inscrivent dans des besoins exponentiels de performance et de connectivité induits par l’adoption rapide de la 5G.

Sur le papier, le pare-feu affiche un débit de trafic de 2,4 Tb/s et absorbe jusqu’à 280 millions de sessions concurrentes (et 25 millions de connexions par seconde).

Bien évidemment, ces chiffres restent très théoriques et tout traitement ou service appliqué sur les flux vient impacter cette performance. Néanmoins, avec 800 Gb/s de bande passante VPN IPsec et 55 Gb/s de bande passante en activant l’inspection SSL, le 4800F affiche des performances de 2 à 19 fois supérieures à celles de ses concurrents directs (Palo Alto PA-5450, Juniper SRX 5400, Cisco Firepower 4145…).

Livré dans un châssis 4RU avec des interfaces 400 GbE, 200 Gbe et 50 GBe, ce FortiGate embarque bien évidemment les différents services de sécurité avancés « FortiGuard » comportant notamment un IPS boosté à l’IA, un antivirus, des services de Sandboxing et l’outil « Fortiguard Application Control » (pour contrôler et limiter l’accès aux applications).

Ce nouveau FortiGate 4800F « permet aux entreprises hyperscale et aux opérateurs mobiles de sécuriser leur activité de manière évolutive sans impacter leurs opérations. Les niveaux de performance et d’évolutivité de notre nouveau pare-feu sont parfaitement adaptés aux investissements des entreprises dans les datacenters hyperscale, à l’adoption accélérée de la 5G et à un volume de données en forte croissance qu’il s’agit de protéger » conclut John Maddison.

